Amministrative 2024: “Morselli’s” su due sponde diverse, Di Paola tenta l’All-In

Gela. La scadenza per il deposito delle liste dei candidati al consiglio comunale regala due scossoni dell’ultima ora.

Dopo aver cercato casa insieme per diverse settimane si divide definitivamente, almeno per questa tornata elettorale, il sodalizio dei “Morselli’s”, pretoriani della prima ora dell’uscente Lucio Greco e adesso diretti su due sponde totalmente opposte del fiume delle coalizioni.

Giuseppe sembrerebbe ormai aver scelto il centrodestra di Grazia Cosentino, lo stesso che aveva ad un certo punto alzato delle barricate per l’ingresso dell’altra Morselli, Romina.

L’ormai ex capogruppo di Un’Altra Gela sarà con molta probabilità candidato tra le fila della coalizione guidata dall’ex dirigente all’Ambiente.

Resta ancora da decidere sotto quale simbolo. Inizialmente si era pensato ai cuffariani della Nuova Dc, mentre nelle ultime ore starebbe prendendo maggiormente quota il matrimonio con Italia Viva.

L’investitura renziana di Giuseppe Morselli, dovrebbe essere confermata già nelle prossime ore. Prima bisognerà vincere alcune resistenze interne, legata a bacini di voti comuni con altro candidati in lista. Piccoli problemi che dovrebbero essere superati in breve tempo.

Altra sponda ed altra storia per la quota rosa dei Morselli’s, Romina, che come già annunciato qualche settimana fa, non scenderà in prima persona in campo per contendersi un posto in consiglio comunale.

Ma l’attuale Assessore ai Lavori Pubblici e il suo gruppo non resteranno fermi con le mani in mano. Per la Morselli, che ha già dichiarato di appoggiare l’ex collega di giunta Terenziano Di Stefano, all’orizzonte ci sarebbe una “Visione” a 5 Stelle.