Amministrative 24, poltica in fermento per il dopo Greco: congressi e candidati in pectore

Gela. Gennaio, tempo di ripartenze e buoni propositi per il nuovo anno. E anche la politica gelese inizia a muoversi e a riorganizzarsi in vista del rush finale di un’amministrazione ormai agli sgoccioli e con le amministrative del 2024 ormai dietro l’angolo.

Evitata in extremis, almeno per il momento la chiusura anticipata dell’esperienza Greco, con una mozione di sfiducia arenatasi a nove firme, e che non è mai stata una vera opzione neanche per gli stessi che l’hanno firmata, partiti e movimenti iniziano a scaldare i motori in vista di quella che si preannuncia come una campagna elettorale molto accesa.

Le condizioni difficili delle casse comunali e lo spettro del dissesto finanziario che potrebbe colpire l’Ente nei prossimi mesi, più che un deterrente sembra essere un valore aggiunto per gli aspiranti candidati

Chi verrà dopo Greco infatti rileverà un Comune bloccato dal punto di vista finanziario e molto limitato nelle azioni. Una vera e propria panacea per qualsiasi nuova amministrazione che, comunque dovesse amministrare, avrebbe sempre a protezione lo scudo del dissesto in atto a coprire nuove eventuali inefficienze.

Il nuovo sindaco, insomma, non dovrà nemmeno arrovellarsi troppo a inventare nuove promesse elettorali. Gli basterà dire che farà il possibile per far tornare alla normalità la città e ogni minimo obiettivo raggiunto sarà comunque vissuto come grande traguardo.

Ecco perché, a poco meno di un anno e mezzo dalle nuove amministrative, i papabili candidati a sindaco crescono di giorno in giorno.

Nell’attesa delle varie ufficializzazioni però iniziano a delinearsi i primi movimenti fuori e dentro le segreterie di partito.

Gennaio è anche tempo di congressi per i partiti ufficiali. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare quello della Nuova Dc, a metà tra la Lotta e il Governo, che già vede al suo interno due anime ben definite. Quella più vicina all’ex deputato Pino Federico, all’interno della quale si schiera anche il consigliere Gabriele Pellegrino che proprio in sede di congresso dovrebbe finalmente ufficializzare la sua adesione ai cuffariani, e quella vicina al consigliere Enzo Cascino. Il congresso sarà l’occasione per contare i numeri della Dc in città ed eventualmente per capire il ruolo che i cuffariani potranno avere nella scelta del prossimo candidato della coalizione di centrodestra.

Domenica prossima intanto, in casa Pd è tempo di Assemblea Provinciale. Sarà il giorno della discussione delle dimissioni dell’attuale segretario provinciale Peppe Di Cristina. Il partito gelese al momento sta vivendo l’ennesima crisi interna. Proprio lo stesso Di Cristina aveva comunicato la volontà da parte dei Dem gelesi di appoggiare la candidatura di Stefano Bonaccini nella corsa alla segreteria nazionale.