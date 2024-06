Amministrative, affluenza definitiva in città al 57,05 per cento: dalle ore 14 inizia lo spoglio

Gela. In attesa dello spoglio elettorale per le amministrative e con quello delle europee già chiuso, qualche variazione è pervenuta nei dati ufficiali dell’affluenza in città. Nella notte, c’è voluto parecchio tempo per rilasciare il numero. Quello definitivo è stato rivisto, al 57,05 per cento, con 36.864 votanti. Rispetto a cinque anni fa, la riduzione è minima dell’1,37 per cento (la soglia di allora era stata del 58,41 per cento).