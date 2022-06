Amministrative, allarme dem su possibili voti “pilotati”: ci sarà incontro in prefettura

Gela. Il rischio di sacche di voti pilotati, in vista delle imminenti amministrative che toccano anche alcuni Comuni della provincia, è stato sollevato la scorsa settimana durante la direzione regionale del Pd. Il segretario Anthony Barbagallo ha scritto a tutti i prefetti dell’isola e anche i dirigenti territoriali dem si sono mossi. L’incontro con il prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia si farà. E’ stato fissato per i prossimi giorni. Il parlamentare regionale del Pd Giuseppe Arancio e il segretario provinciale Peppe Di Cristina avevano avuto contatti sul tema. Si è subito cercato di avere un riscontro per l’incontro in prefettura. Secondo i dem, infatti, soprattutto nei Comuni più piccoli, ora chiamati al voto, ci sarebbero non pochi sospetti di preferenze monitorate, “anche attraverso le foto scattate con i telefoni”, ha spiegato l’ex presidente della commissione regionale antimafia Calogero Speziale, intervenuto alla direzione democratica. L’interesse mostrato dalla prefettura è considerato molto importante, anche dal partito locale. I dem sono da tempo impegnati a segnalare disfunzioni e pericolose anomalie.