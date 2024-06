Amministrative, i dati ufficiali solo per i sindaci: testa a testa Cosentino-Di Stefano

Gela. Ad oltre una settimana dallo spoglio elettorale non si ha ancora notizia certa sul rilascio dei dati ufficiali di tutti i candidati all’assise civica. Domenica aprono i seggi per il ballottaggio ma nessuno dei candidati al civico consesso ha contezza di risultati ufficiali. Questa mattina, da Palazzo di Città, è giunta una comunicazione ma solo per i cinque candidati a sindaco. In corsa sono rimasti l’ingegnere Grazia Cosentino e Terenziano Di Stefano.