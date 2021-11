Amministrative, Renzi “Convinti candidatura Faraone a sindaco Palermo”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Caro Davide Faraone abbiamo bisogno di te e noi siamo convinti che la tua candidatura a sindaco di Palermo non sarà figlia di qualche accordicchio con qualche forza politica, ma sarà una candidatura che parlerà alla città di Palermo. Noi a Palermo non stiamo con Miccichè, stiamo con Davide Faraone che è una cosa diversa”. Lo ha detto il leader e senatore di ‘Italia Vivà Matteo Renzi dalla kermesse della ‘Leopoldà, in svolgimento a Firenze. “Poi Miccichè faccia lui – ha aggiunto Renzi – poi Provenzano faccia lui, ma noi a Palermo ci candidiamo per guidare una città che negli ultimi anni non è riuscita neanche a seppellire i propri morti-ha aggiunto Renzi-. Su questi non facciamo gli accordi alla meno, non ci mettiamo a fare gli accordi a tavolino. Diciamo a Davide Faraone comprati un bel paio di scarpe, alte, gira per i quartieri, gira per le periferie come sai fare, fallo portando non soltanto la tua innegabile abilità tattico-politica, sulla quale ti sei anche esercitato in questi anni, ma portando la passione anche quello che sei stato, che sei e che sarai, il ragazzo che è arrivato alla Leopolda qualche anno fa e che continua a guardare al futuro con gli occhi di Sara, tua figlia, con la voglia, il coraggio e l’orgoglio di pensare che fare politica significa pensare innanzitutto a chi ha più diritti e deve averne sempre di più”.(ITALPRESS).