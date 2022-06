“Amministrazione annaspa”, Pellegrino: “Sfiducia? Non si può fare populismo”

Gela. “Annaspa e va avanti alla giornata”. L’immagine dell’amministrazione comunale, tracciata dai banchi di opposizione, non è affatto incoraggiante. Dopo il ritiro del Pef e del provvedimento per le tariffe Tari, il drappello di opposizione si è espresso con fermezza, criticando anche l’approccio “decisionista” del sindaco, che non produrrebbe alcun effetto. Il consigliere comunale di DiventeràBellissima Gabriele Pellegrino ritorna sul punto. “Ad oggi, dopo tre anni – spiega – non è stato concretizzato neanche un punto del programma. L’ordinario diventa evento straordinario, addirittura da pubblicizzare. Quel che è peggio, e non so se possano esserci responsabilità anche della burocrazia dell’ente, atti importanti arrivano a ventiquattro ore dalla scadenza. Non è possibile. Dobbiamo essere messi in condizione di studiare i provvedimenti. Il piano economico finanziario e il provvedimento sulle tariffe Tari sono pervenuti in consiglio, con delle carenze e appunto a ventiquattro ore dalla scadenza. Su questo punto, mi dispiace che il presidente del consiglio comunale abbia risposto in quel modo. Dovrebbe tutelare tutta l’aula, perché anche lui è stato consigliere comunale. Forse, non ha percepito che le lamentele sono pervenute non solo dall’opposizione ma anche dalla maggioranza”. Quella di opposizione è una linea assolutamente critica e spiragli particolari sembrano non essercene. “Io stesso ho dato disponibilità a collaborare per la città, ma senza nulla in cambio. Non siamo interessati ai posti e rimaniamo all’opposizione – aggiunge Pellegrino – nonostante gli appelli del sindaco, non c’è stata alcuna consequenzialità. Sono passati oltre tre anni e la linea ormai è tracciata. La situazione della città è sotto gli occhi di tutti”. Un andazzo che ha fatto riemergere voci di sfiducia, dopo quanto accadde quattro anni fa con l’allora sindaco Domenico Messinese.