“Amministrazione imbarazzante”, FI va avanti con la sfiducia: “Non ritiriamo firme”

Gela. Le firme alla mozione di sfiducia, come era abbondantemente prevedibile, non le ritirerà neanche Forza Italia. Già ieri, come abbiamo riportato, il capogruppo consiliare Rosario Trainito non aveva concesso alcuno sconto al sindaco Lucio Greco. Lo stesso Trainito e l’altro consigliere del partito, Carlo Romano, rilanciano la loro opposizione netta e inizieranno un confronto interno in vista delle prossime amministrative. “Rispettiamo la proposta fatta dai colleghi della Lega e siamo dell’idea che ogni proposta fatta è sempre un’occasione in più per confrontarsi. Sia io che il collega Romano – spiega Trainito – non ritireremo la firma perché riteniamo che la proposta per noi è sempre viva anche se qualcuno con la scusa dei correttivi ha preferito far saltare la votazione”. Gli azzurri bocciano su tutta la linea la condotta amministrativa della giunta. “Andiamo avanti per la nostra strada e continueremo ad essere opposizione estrema a questo sindaco e a questa amministrazione, tragica ed imbarazzante”, aggiunge Trainito.