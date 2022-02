“Amministrazione sta lasciando macerie”, Siragusa: “Non bastano buone idee, servono fatti”

“La questione non sta nella nomina di un assessore – dice ancora – bisognerebbe cambiare il metodo di un’amministrazione comunale che ha perso i fondi del “Patto per il Sud”, non riesce ad avviare i cantieri, non impiega i fondi delle compensazioni minerarie, ha subito il taglio di quelli per la darsena commerciale e ancora oggi fa solo proclami, senza concretizzare. Questo vale anche per l’accordo di programma, che qualcuno vorrebbe tentare di modificare, dopo averlo sottovalutato. In questa situazione, lavori di ammontare modesto, da 300 o 400 mila euro, vengono fatti passare per grandi successi ma parliamo di manutenzioni ordinarie. Da questa amministrazione è arrivato una specie di bombardamento, che ha lasciato, appunto, solo macerie”. Siragusa sembra inoltre voler rimarcare la distanza, ormai totale, dalla giunta dell’avvocato Greco. “A noi, non piace il doppiogiochismo politico e siamo sempre concreti, sui grandi temi e nelle scelte – aggiunge – le prospettive? Con un partito giovane, come quello cittadino, stiamo lavorando per un’alternativa alla destra ma anche a questa amministrazione comunale”.