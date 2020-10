Ammodernamento museo, confermato finanziamento: Lorefice, “lavori per 3 milioni”

Sono previsti lavori per adeguare e rendere ancora più efficienti gli spazi espositivi, ma anche per assicuurare piena fruibilità ai diversamente abili. “Come si legge dalla scheda di progetto – continua Lorefice – l’intervento mira in primo luogo ad adeguare la struttura museale alle norme di sicurezza obbligatorie e alle norme di accessibilità anche nei confronti dei diversamente abili, nonché ai fini del mantenimento in uso dei locali monumentali per gli scopi espositivi e di pubblica fruizione. L’ampliamento, inoltre, rappresenterà l’occasione per rinnovare l’offerta museale e ampliare la capacità espositiva. Un risultato importantissimo per i cittadini di Gela, che riconoscono al museo archeologico il ruolo di luogo-deposito dell’identità e della memoria storica locale, ma anche luogo degli eventi culturali per antonomasia. L’imponente struttura ormai segnata dal tempo, grazie a questo finanziamento, potrà finalmente tornare ai suoi antichi splendori”. Non ci sono invece segnali dalla Regione sull’avvio dei lavori del Museo del mare, altra struttura attesa da anni, ma ad oggi stretta nell’incertezza burocratica e politica.