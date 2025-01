Amo Gela e Real Gela in campo per ricordare Pino Morinello

Gela. Felice Mezzasalma e Maurizio Nassi si prendono la scena in occasione della dodicesima edizione del memorial dedicato a Pino Morinello, meglio noto come “u ziu Pinu” ed istituzione del calcio locale. L’Amo Gela supera il Real Gela per 5-3 grazie alla tripletta di Mezzasalma, oggi presidente e giocatore della prima squadra bianconera, militante in Seconda Categoria, e grazie alla doppietta di Nassi, vice di mister Gaspare Cacciola al Gela, nel campionato di Eccellenza.