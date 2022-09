Ampliamento depuratore Macchitella, Regione: “Condizioni ambientali rispettate”

Si prevede un potenziamento del depuratore, per arrivare ad una capacità di 25 mila abitanti equivalenti. Interventi considerati strategici, così da assicurare la copertura di ulteriori aree della città, da Manfria e fino ai quartieri sorti con le opere di edificazione degli ultimi anni. Il progetto, nei tratti essenziali, prevede un sistema in grado di controllare “quantità e qualità dei reflui in entrata e in uscita”, si legge tra le informazioni riportate da Invitalia che ha coordinato la fase di gara. “L’intervento di potenziamento in progetto prevede, quindi, la realizzazione di una linea analoga e parallela a quella esistente, avente dimensioni leggermente maggiori per tenere conto dei limiti idraulici dei comparti oggi in esercizio”, riporta il disciplinare che era stato pubblicato.