Ampliamento depuratore Macchitella, “sarà possibile coprire importanti zone della città”

Gela. Come abbiamo già riferito, Invitalia ha avviato la fase di gara, per oltre quattro milioni di euro, per il rafforzamento del sistema di depurazione di Macchitella. E’ un progetto necessario dopo le infrazioni comunitarie. L’intervento consentirà di arrivare ad un sistema da venticinquemila abitanti equivalenti, coprendo anche zone non servite. “A Gela – spiega Riccardo Costanza subcommissario per la depurazione – c’è stato da sempre un forte impulso della struttura commissariale, nella direzione di dotare il Comune di un sistema fognario e depurativo moderno, per soddisfare il primario obiettivo ambientale di un efficiente trattamento delle acque reflue urbane, ma anche di dare un contributo alle prospettive di sviluppo per il territorio gelese”. Si dovrebbero così evitare sversamenti di reflui non depurati, spesso finiti in mare. Ci fu anche un’inchiesta della procura.