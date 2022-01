Ampliamento pronto soccorso, definito il progetto esecutivo: ok a tutti i pareri

Gela. L’avvio dei lavori per l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” sembra essere più vicino. Anche negli ultimi giorni, non sono mancate polemiche politiche su una sanità locale, fin troppo bistrattata, nonostante un’emergenza Covid, mai tanto intensa. Prima delle festività natalizie, è stata chiusa la conferenza di servizi decisoria sui pareri necessari e sul progetto esecutivo, proposto dal professionista, incaricato dall’azienda che si è aggiudicata l’appalto integrato, comprensivo dei lavori, la “Silva Costruzioni” di Partinico. Gli enti che avevano richiesto integrazioni, hanno a loro volta rilasciato pareri favorevoli. Il permesso di costruire per ampliare il pronto soccorso, lo scorso anno era già stato rilasciato dal Comune. I vertici di Asp, i tecnici e i referenti di tutti gli enti interessati, hanno preso atto della conclusione delle attività preliminari e di quelle per la definizione del progetto esecutivo.