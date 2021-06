Ampliamento Sin, procedura non è conclusa: “Ministero ha chiesto integrazioni”

“Ho effettuato un accesso agli atti, per verificare lo stato della procedura – dice – ed è effettivamente emerso che il ministero non aveva ancora ricevuto la cartografia adeguata. Il ministero ha scritto alla Regione, dandogli un termine perentorio, e Palermo ha trasmesso la richiesta a Palazzo di Città, sempre con un termine preciso per dare seguito. Da notizie informali, sembra che il Comune abbia adempiuto. Una cosa è certa, il rischio, se non si procede con celerità, è l’archiviazione di tutta la procedura, come era riportato nella nota inviata dal ministero. Chi aveva spiegato che la procedura per la riperimetrazione del Sin era stata già completata ha dato informazioni imprecise, non vere”. Senza i fondi del ministero è praticamente impossibile pensare ad interventi di bonifica delle ex aree industriali e di discariche molto pericolose come Marabusca. Ancora oggi, nonostante la procedura per ampliare il Sin, la percentuale delle bonifiche completate è minima.