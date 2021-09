Ampliamento Timpazzo, partito confronto: approfondimenti sui vincoli dell’area

Si tratta di carichi che arrivano dalle aree dell’isola più in difficoltà sul piano della gestione dei rifiuti, ma che pesano enormemente sulla capacità della discarica locale. Per i vertici della “Impianti” e per il presidente della Srr4 Filippo Balbo, l’ampliamento è fondamentale, per evitare che il sistema locale vada in sofferenza, danneggiando i Comuni dell’ambito che non avrebbero più una piattaforma dove conferire, con la conseguenza di doversi spostare in altri impianti, a costi esorbitanti. Su Timpazzo e sui conferimenti ulteriori decisi dalla Regione, domani il consiglio comunale è chiamato a prendere una posizione.