Ampliamento Timpazzo, progetto in schede Regione: “10 milioni da Fondo sviluppo”

Gela. Da settimane, l’attenzione della politica è puntata su Timpazzo. Il sito locale sta ricevendo fino a duecento tonnellate di rifiuti in più, al giorno. Giungono da altre province. Conferimenti che si protrarranno per i prossimi quattro mesi, in base a quanto stabilito nel contratto stipulato tra la “Impianti Srr”, che gestisce la piattaforma di Timpazzo, e la società “Sicula trasporti”, proprietaria del sito di Lentini. Il governo regionale ha più volte confermato di guardare con molta attenzione alla piattaforma locale. Sono in essere diversi iter per nuova impiantistica, compreso un sistema di compostaggio. Il vero snodo della governance locale dei rifiuti, però, è quello dell’ampliamento della discarica. Anche su questo versante, il governo Musumeci va avanti spedito e il progetto, per un totale di quindici milioni di euro, è tra quelli che verranno coperti con i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Assessorati e dipartimenti regionali, di recente, hanno trasmesso le schede progettuali e tra queste c’è proprio quella per Timpazzo. Il costo complessivo dell’intervento è appunto di 15 milioni di euro e il contributo del Fondo è previsto per 10.811.544,320 euro. Negli atti della Regione, si richiamano sia il residuo 2014-2020 sia l’anticipazione 2021-2027. Le previsioni fatte dai tecnici del dipartimento acqua e rifiuti danno una linea temporale di realizzazione, fissata al 2023. L’ampliamento prevede la realizzazione di due vasche (F e G), per oltre due milioni di metri cubi di capacità; di un impianto per il trattamento della frazione organica (da ottanta tonnellate al giorno); di un capannone per lo stoccaggio, la trasferenza e la pulizia delle frazioni omogenee secche della raccolta differenziata (anche in questo caso per ottanta tonnellate al giorno).