Anac, “incompatibile ruolo di Lucisano ad Ipab e all’Ato”

Gela. L’inchiesta sull’Ipab “Aldisio”, come abbiamo ricordato ieri, è in corso e tra gli altri tocca i vertici della società “La Fenice”, che ottenne servizi e affidamenti dopo un’intesa con l’allora responsabile, don Giovanni Tandurella. Per i pm della procura, ci furono presunti accordi corruttivi. Quegli atti furono dichiarati nulli dal commissario nominato dalla Regione, Giuseppe Lucisano. Elementi che contribuirono all’inchiesta dei pm della procura e dei carabinieri. Secondo Anac, però, il commissario Lucisano, che ha da poco cessato la sua attività alla casa di cura, non avrebbe potuto ricoprire il doppio ruolo, all’Ipab e contemporaneamente all’Ato Cl2, dove di recente sono stati posti degli amministratori giudiziari, dopo il sequestro del sistema di compostaggio. L’Anticorruzione si è espressa su segnalazione di uno degli indagati nell’inchiesta Ipab, l’ingegnere Renato Mauro, attualmente sottoposto a misura interdittiva per ruoli societari. L’ex direttore generale del Comune, a processo anche per le vicende legate alle autorizzazioni della Rsa Caposoprano, si è rivolto all’Anticorruzione. Ora, la decisione Anac è stata trasmessa anche in procura e alla Corte dei Conti. Secondo Mauro, ci sarebbero gli estremi di danni, anche erariali, e dubbi sulla legittimità degli atti emessi dal commissario. Sulla vicenda della casa di riposo la giustizia amministrativa ha sempre respinto i ricorsi della “Fenice”. Lucisano aveva presentato delle controdeduzioni. Per Anac, non avrebbe potuto svolgere funzioni di commissario in un ente pubblico come l’Ipab e contemporaneamente guidare l’Ato rifiuti in liquidazione, ritenuto invece ente privato a controllo pubblico.