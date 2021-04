Ancora caos vaccini in ospedale, Di Cristina: “Scene vergognose e inaccettabili”

Gela. Code, attese e tanti disservizi. Il sistema di vaccinazione continua a fare acqua e anche questa mattina, all’ospedale “Vittorio Emanuele”, si sono riscontrati enormi problemi di gestione delle attività anti-Covid. Per il segretario provinciale del Pd Pepe Di Cristina, che già diverse settimane fa aveva lanciato l’allarme, quanto sta accadendo è segno di “imbarazzante approssimazione organizzativa” dell’Asp. Secondo Di Cristina, la questione diventa regionale. “Davanti al nostro presidio ospedaliero decine di utenti sono rimasti in attesa di vaccino e costretti a file interminabili – dice – e in alcuni casi rimandati a casa. Ancora una volta Gela è trattata come città di serie B o peggio serie Z. La questione diventa, a questo punto, regionale perché Gela e, soprattutto, gli uomini e le donne dell’intero territorio, non meritano questa inadeguata gestione della salute pubblica”. Il segretario, come hanno già fatto ieri i dem locali, chiede che ognuno si assuma le proprie responsabilità.