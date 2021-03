Ancora code e assembramenti in ospedale per le vaccinazioni, rabbia di tanti utenti

Gela. Al “Vittorio Emanuele” cambia piano, ma il caos per le vaccinazioni anti-Covid rimane immutato. Anche questa mattina, almeno un centinaio di persone sono state costrette ad assembramenti e code, in attesa dei turni al primo piano del nosocomio. Si tratta delle vaccinazioni per gli anziani, che spesso vengono accompagnati dai familiari, viste le difficoltà di muoversi in maniera autonoma. Come già capitato nelle scorse settimane, diversi utenti hanno segnalato gli alti rischi degli assembramenti che si creano, a causa di una gestione poco efficiente del ciclo delle attività di vaccinazione, almeno in ospedale.