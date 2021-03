Ancora contagio 0 in città, nessun nuovo caso di Covid: linea scende ad 88

Gela. Scende ancora il numero dei contagi in città. Anche nelle ultime ventiquattro ore, non si registrano nuovi positivi al Covid. In totale, i contagiati sono 88. Non si registrano decessi e ci sono sei guariti. Un paziente di Sommatino è stato ricoverato in rianimazione, a causa dell’aggravamento delle sue condizioni cliniche. I nuovi contagiati sono 6 pazienti di Delia, 4 di Niscemi, 2 di Vallelunga Pratameno e 1 di Milena.