Ancora Covid-0 in città, niente nuovi casi: “Dato positivo ma aspettiamo 7-10 giorni”

I vertici Asp parlano di “dato positivo”, ma per avere un’indicazione certa bisognerà attendere almeno 7-10 giorni. Al “Sant’Elia” di Caltanissetta, un paziente ha lasciato il nosocomio per essere trasferito in isolamento domiciliare obbligatorio. Viene ritenuto “clinicamente guarito”. Non si registrano nuovi focolai e l’indagine epidemiologica pare avere prodotto risultati sull’intero territorio.