Ancora danni al parcheggio Arena, Licata: “Stiamo provvedendo, atti da condannare”

Gela. Non c’è pace per il parcheggio Arena. Dopo essere stato per anni lasciato nel degrado e preda dei vandali da diversi mesi la struttura del centro storico sembrava aver trovato un equilibrio, con la gestione in house della Ghelas. Da inizio anno però le cose sono cambiate radicalmente. L’ennesimo atto vandalico è di pochissimi giorni fa, quando un gruppo di ragazzi, incuranti dell’impianto di videosorveglianza che comunque è tutt’ora attivo, ha distrutto parte dell’impianto di illuminazione del piano meno uno del parcheggio. Ma di piccoli danneggiamenti nel parcheggio ce ne sono anche altri, ad essere presi di mira oltre agli impianti anche gli ascensori a cui è stata divelta la protezione in metallo e che adesso sono tornati ad essere un pericolo. Ma oltre ai vandali naturalmente sono tornati anche gli sporcaccioni che ogni giorno trasformano il parcheggio nella loro personale discarica. In tutti i piani sono visibili i resti delle cene fast food dei tanti ragazzi che la sera frequentano il parcheggio e che spesso si cimentano anche in evoluzioni pericolose con i loro motorini, più volte segnalate senza esito dai residenti che abitano accanto la struttura. E nel parcheggio si trova davvero qualsiasi cosa, anche le più impensabili. Un problema, quello dell’abbandono del parcheggio, legato soprattutto all’addio degli uomini della Ghelas e che l’amministrazione adesso starebbe cercando di risolvere in tempi brevi.