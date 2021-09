Ancora fiamme in via Ruggero Settimo, palme incendiate: un giovane dietro ai roghi

Gela. Anche ieri sera, l’area verde di via Ruggero Settimo è andata in fiamme, alimentando la preoccupazione dei tanti residenti della zona. Le palme sono state prese di mira, per l’ennesima volta. Dietro agli incendi, che vanno avanti da settimane e si sono verificati anche in altri giardini pubblici della città, ci sarebbe un giovane, almeno nel caso di via Ruggero Settimo. Pare che ieri sera uno dei residenti si sia accorto della sua presenza e lo abbia inseguito, senza riuscire a fermarlo.