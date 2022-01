Ancora fiamme in via Venezia, bruciato camioncino della frutta

Gela. Stesso luogo, a distanza di 48 ore e pochi metri. Ancora un incendio in via Venezia, all’altezza dell’incrocio con via Ruggero Settimo, dove insistono due condomini. Ad essere preso di mira un camioncino adibito a rivendita di frutta e verdura. Il rogo è scoppiato intorno alla mezzanotte. Appena due giorni fa era stata data alle fiamme una Audi di proprietà di un libero professionista che risiede in uno dei palazzi accanto.