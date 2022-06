Ancora la truffa dello specchietto, in città c’è chi tenta il “colpo”

Gela. Non è un caso isolato e spesso ci sono stati tentativi, in città. Pare che nelle ultime ore, i “professionisti” della truffa dello specchietto siano entrati nuovamente in azione. A bordo di un’utilitaria Fiat, sarebbe un giovane a tentare il “colpo”, prendendo di mira soprattutto auto guidate da donne. La dinamica è sempre uguale. Un impatto tra specchietti solo simulato e la richiesta di denaro per il risarcimento.