Ancora liquami nel fiume Gela, associazioni: “Tutti sanno e nessuno interviene”

Gela. Liquami lungo il fiume Gela, nel tratto che sfocia in mare. L’ennesima segnalazione risale al pomeriggio di oggi. Probabilmente, a causa delle piogge, seppur contenute, il sistema fognario non ha retto. Una patina scura è stata subito notata, anche da chi si trovava in zona. La denuncia, come più volte capitato, arriva dalle associazioni “Aria Nuova” e “Amici della Terra-Gela”, presiedute da Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato. “Denunciamo da anni ma non è cambiato nulla – spiega Di Blasi – la magistratura è a conoscenza di questa situazione, così come la capitaneria di porto. Puntualmente, i liquami vengono sversati lungo il fiume Gela e finiscono in mare, con gravi conseguenze per i bagnanti o, addirittura, per chi si spinge a pescare lungo questo tratto”.