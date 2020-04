“Ancora niente tamponi”, commissione sanità: “Aspettiamo altri contagi?”

Gela. Servono i tamponi, subito. La richiesta arriva nuovamente dalla commissione sanità, presieduta da Rosario Trainito. “Vogliamo ricordare che a seguito dell’ordinanza regionale n.7 del Presidente della Regione l’Asp – dicono – ha comunicato con una circolare ai sindaci della provincia di effettuare un’attività di tamponi rinofaringei, identificando i diversi centri di prelievo. A Caltanissetta presso il poliambulatorio di Via Malta, a Gela nei locali di Igiene Urbana veterinaria di Via Pizzaro, inoltre viene specificato che se i soggetti si trovano in una situazione di quarantena sarà l’Asp stessa a mandare degli addetti per effettuare il tampone a domicilio”. Ad oggi, però, non ci sono indicazioni. “Questo servizio non è stato ancora attivato lasciando i cittadini in balia di sé stessi. Tamponi che non vengono effettuati nemmeno ai medici e parasanitari che sono esposti direttamente – aggiungono Trainito, Carlo Romano, Sandra Bennici, Gaetano Orlando e Giuseppe Guastella – aspettiamo forse che qualcuno si contagi in modo da mettere in quarantena interi reparti? E’ necessario avere due strutture ospedaliere, una covid e una non covid, per tutelare tutti quelli che hanno la necessità di arrivare in ospedale”.