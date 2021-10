Ancora ripristini delle strade non a regola d’arte, segnalazioni da via Craxi

Gela. Sui ripristini delle strade, dopo gli interventi, questa volta per la posa della fibra ottica, vanno fatti miglioramenti. In via Bettino Craxi, a conclusione dei lavori per la fibra, un tratto di strada non è stata ripristinata a dovere. I residenti, che vivono a Modernopoli, segnalano il disservizio. Non è la prima volta che si verifica, soprattutto a seguito degli interventi per la rete idrica, quella elettrica e appunto per la fibra ottica.