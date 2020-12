Ancora sottoposto a misura, giovane fermato in città: è stato trasferito in casa lavoro

Gela. Era ritornato in città per il periodo delle festività, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine e trasferito a Barcellona Pozzo di Gotto, in una struttura di casa lavoro, per scontare una misura che in passato gli era stata imposta. Gli accertamenti sono stati compiuti nei confronti di un operaio ventinovenne, Paolo Vitellaro. Inizialmente sottoposto anche alla libertà vigilata, quest’ultima misura gli era stata revocata su ricorso della difesa, ma pare permanesse ancora quella della casa lavoro, mai scontata. Per questa ragione, gli è stato imposto il trasferimento nella struttura in provincia di Messina.