Ancora spiagge off limits per i disabili? In consiglio un’interrogazione

Gela. Un’altra estate con le spiagge off limits per i diversamente abili? Il timore è insito in un’interruzione del gruppo progressista. Domani sera, in consiglio comunale, Virginia Farruggia, Alessandra Ascia e Paola Giudice, tutti di “Unità progressista”, chiederanno all’amministrazione comunale se siano già state attivate iniziative per rendere fruibili le spiagge ai disabili. Ad oggi, spiegano i tre consiglieri, non sono mai stati attivati i Pai e non si è mai visto neanche il bus navetta previsto per consentire ai disabili di raggiungere le zone balneari.