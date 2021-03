Ancora stop all’erogazione idrica nella zona alta, “per la sostituazione della rete”

Le forniture saranno assicurate ai “siti sensibili”.

Ecco l’elenco delle vie dove provvisoriamente non ci sarà erogazione:

1 Lungomare Federico II di Svevia

2 Corso Vittorio Emanuele

3 Via Apollodoro

4 Via Timoleone

5 Via Vittorio Emanuele Orlando

6 Via Mare

7 Via Giovanni Prati

8 Via Duca degli Abruzzi

9 Via Atene

10 Via Ionio

11 Via Nino Bixio

12 Via Caltanissetta

13 Via Remo

14 Via Gallipoli

15 Via Zara

16 Via Alessandro La Marmora

17 Via di Porta Vittoria

18 Via Generale Cascino

19 Piazza Sant’Agostino

20 Via Cocchiara

21 Via Luigi Pirandello

22 Via Apollo

23 Via Eschilo

24 Via Tripoli

25 Via Archistrato

26 Via Rodi

27 Via Urano

28 Via Niscemi

29 Via Saturno

30 Via Nettuno

31 Via Venere

32 Via Giove

33 Viale Giovanni Falcone

34 Via Marte

35 Via Mercurio

36 Via Francisco Pizzarro

37 Via Plutone

38 Via Enrico Fermi

39 Via Amedeo Avogadro

40 Via Manfredi

41 Via Palmi

42 Via Pomezia

43 Via Livorno

44 Via Gorizia

Strade distribuzione Spina Santa Alta

45 Via Lecce

46 Via Firenze

47 Via Ivrea

48 Via Ischia

49 Via Bruno Mugellini

50 Via Riesi

51 Via Termini

52 Via Nicolò Paci

53 Via Urbino

54 Via Legnano

55 Via Albert Bruce Sabin

56 Via Padova

57 Vico Modica

58 Via Cappuccini

59 Via Francesco Cilea

60 Via Giovanni Amendola

61 Via Nicolò Minardi

62 Via Martorana

63 Via Risorgimento

64 Via Francesco Crispi

65 Via Benedetto Bonanno

66 Via Mazzini

67 Via Bevilacqua

68 Via Massimo D’Azeglio

69 Via San Giacomo

70 Via Ignazio Giuffrida

71 Via Marsala

72 Via Recanati

73 Via Perugia

74 Via Vincenzo Gioberti

75 Via Annibal Caro

76 Via Bettino Ricasoli

77 Via Urbano Rattazzi

78 Via Luigi Carlo Farini

79 Via Quintino Sella

80 Via Mantova

81 Via Luigi Russo

82 Via Forlì

83 Via Grosseto

84 Via Giuseppe Zanardelli

85 Via Ducezio

86 Via Polieno

87 Via Euclide

88 Via Del Fanti

89 Piazza San Giacomo

90 Via V. Salvio

91 Via Antonio Stoppani

92 Via Fratelli Bandiera

93 Corso Salvatore Aldisio

94 Via Giovanni Guccione

95 Via Giuseppe Garibaldi

96 Via Buscemi

97 Via Salerno

98 Via Pignatelli

99 Via Cataldi

100 Via Mario Aldisio Sammito

101 Via Bentivegna

102 Via Smecca

103 Via Goffredo Mameli

104 Via Luca Pacioli

105 Via Leonardo Fibonacci

106 Via Monreale

107 Via Hans Geiger

108 Via Lodovico Ferrari

109 Via Jons Berzelius

110 Via Giuseppe Blanc

111 Via Tucidide

112 Via Francesco Petrarca

113 Via Rimini

114 Via Passaniti

115 Via Giacomo Matteotti

116 Via Novara

117 Via Cocchiaro

118 Via Diodoro

119 Via Ventiquattro Maggio

120 Via Sindaco Solito

121 Via Alfred Nobel

122 Via Giovanni Verga

123 Via Zinchì

124 Via Spoleto

125 Via Socrate

126 Via Torquato Tasso

127 Via Iudice

128 Via Di Bartolo

129 Via Ludovico Ariosto

130 Via Maganuco

131 Via Palermo

132 Via Ancona

133 Via Corte

134 Via Riccione

135 Via Ostia

136 Via Latina

137 Via Acireale

138 Via Saverio Mercadante

139 Via Corsica

140 Via Elba

141 Via Niccolò Paganini

142 Via Salina

143 Via Cairoli

144 Via Cristoforo Colombo

145 Vico Giardinelli

146 Via Pisa

147 Via Emanuele Cosentino

148 Via Aliotta

149 Vico Paino

150 Vico Magrì

151 Largo Attilio Regolo

152 Vico Fragale

153 Vico Comandatore

154 Vico Catone

155 Vico Lionti

156 Vico Labiso

157 Vico San Rocco

158 Vico Cataldi

159 Vico Regaud

160 Via Giovanni Pascoli

161 Via Giovanni Pierluigi da Palestrina

162 Via Giuseppe Di Stefano

163 Via Panormo

164 Via Pacini

165 Via Salvatore Damaggio Fischetti

166 Via Senatore Giuseppe Damaggio

167 Via Filippo Morello

168 Largo Matrice

169 Piazza Umberto I

170 Via Giacomo Navarra Bresmes

171 Via Battesimo

172 Via Navarra

173 Via Picceri

174 Via Aretusa

175 Via Trieste

176 Via Vella

177 Vico Lombardo

178 Via Ermocrate

179 Vico Maddione

180 Via Ventura

181 Via Vespri

182 Vico Iacona

183 Vico Giuseppe Parini

184 Vico Campolo

185 Vico Iannì

186 Piazza Martiri della Libertà

187 Via Santa Maria di Gesù

188 Via Coriolano

189 Via Giuffré

190 Vico Grimaldi

191 Vico Erminio

192 Via Lo Vivo

193 Via Ruggero Settimo

194 Via Ticino

195 Via Pericle

196 Via Piemonte

197 Via Toscana

198 Via Liguria

199 Via Maratona

200 Via Tevere

201 Via Solferino

202 Via Sassari

203 Via Vittorio Strazzeri

204 Via Dinomane

205 Via Scipione l’Africano

206 Via Giosuè Carducci

207 Via Zancle

208 Via Numa Pompilio

209 Via Ibla

210 Via N. Moscato

211 Via Pietro Vasile

212 Via Leontini

213 Via Varese

214 Via Finzia

215 Vico Ercolano

216 Vico Benvenuto Cellini

217 Largo Modena

218 Via Pietro Micca

219 Via Amerigo Vespucci

220 Piazza Trento

221 Vico Lazio

222 Via Duca d’Aosta

223 Via Mario Rapisardi

224 Via Romolo

225 Via Vincenzo Bellini

226 Via Omero

227 Via Matrice

228 Via Marco Aurelio

229 Piazza Ingegner Enrico Mattei

230 Via Marotta

231 Via Sicilia

232 Via Adige

233 Vico Monastero

234 Vico D’Aleo

235 Vico Fusatina

236 Vico La Mantia

237 Vico Marines

238 Via Gurrisi

239 Via Giardinelli

240 Vico Petrella

241 Via Monte Grappa

242 Via Fiume

243 Via Mondello

244 Via Monfalcone

245 Via Caronda

246 Largo Petrella

247 Via Ciro Menotti

248 Via Sofrone

249 Via Lisia

250 Via Sammartino

251 Via Umbria

252 Via Trevi

253 Via Vinci

254 Via Teocrito

255 Via Sardegna

256 Via Pergusa

257 Via Taormina

258 Via Milazzo

259 Via Tindari

260 Via Asiago

261 Via Vicenza

262 Via Alpi

263 Via Segesta

264 Via Mulino

265 Via Viterbo

266 Via Piave

267 Via Selinunte

268 Via Molise

269 Via Arno

270 Vico Lisia

271 Via Cremona

272 Via Puglia

273 Via Calabria

274 Via Pozzillo

275 Vico Gubbio

276 Via Cefalù

277 Via Piero Del Piano

278 Via Pietro Mascagni

279 Via Bivona

280 Via Camerina

281 Via dei Mille

282 Via Domenico Cimarosa

283 Vico Pantelleria

284 Via Derna

285 Via Bengasi

286 Via Sant’Agostino

287 Via Morgantina

288 Piazza Salandra

289 Via Cannizzo

290 Via Casale

291 Largo Pompei

292 Via Himera

293 Via Verona

294 Via Libia

295 Vico Montecristo

296 Viale Mediterraneo

297 Via Timagora

298 Via Diomede

299 Via Antonio Scontrino

300 Vico Caiola

301 Via Niccolò Machiavelli

302 Via Pausania

303 Via Fabio Massimo

304 Vico Izzia

305 Via Pietro Platani

306 Via Ergezio

307 Vico Di Fede

308 Via Armando Diaz

309 Vico Raffaello Sanzio

310 Vico Presti

311 Vico Dassenza

312 Vico De Caro

313 Vico Spinello

314 Via Cattuti

315 Via Michelangelo Buonarroti

316 Corte Privata Di Dio

317 Via Teline

318 Vico Di Bartolo

319 Vico Panebianco

320 Vico Carpentieri

321 Vico Campochiaro

322 Via Campochiaro

323 Via Guglielmo Marconi

324 Via Santa Nicola

325 Vico D’Antona

326 Vico Ficicchia

327 Vico Tilaro

328 Vico Cappadonna

329 Via San Sebastiano

330 Via Canonico Luigi Aliotta

331 Vico Sciagura

332 Vico Giurato

333 Vico Pignataro

334 Vico Spirito Santo

335 Vico Mallia

336 Vico Grosso

337 Vico Addario

338 Vico Aldisio

339 Vico Mulè

340 Vico Corso

341 Via Stimolo

342 Largo Sammito

343 Via Po

344 Via Pavia

345 Via Monza

346 Via Giuseppe Armellini

347 Via Galileo Ferraris

348 Via Dalmazia

349 Via Alessandro Scarlatti

350 Via Istria

351 Via Guttadauro

352 Via Ferrara

353 Piazza Roma

354 Via Di Bona

355 Via Miramare

356 Via Guarnaccia

357 Vico Ingurdo

358 Via Pola

359 Vico Tandurella

360 Vico Tascone

361 Vico Cannizzo

362 Vico Avenia

363 Via Luigi Cherubini

364 Largo dei Pescatori

365 Via Tandurella

366 Via Vittorio Alfieri

367 Corte Privata Lavore

368 Vico Gennuso

369 Arco Martorana

370 Vico Aliotta

371 Vico Santa Caterina

372 Vico Giuseppe Di Menza

373 Vico Bosco

374 Vico Licata

375 Via Tonini

376 Piazza Padre Pio da Pietrelcina

377 Vico D’Anna

378 Vico Bertino

379 Vico Luigi Settembrini

380 Vico Silvio Pellico

381 Vico Don Marco

382 Vico Tiziano

383 Vico Gibilras

384 Vico Xerra

385 Vico Piscopo

386 Vico Polizzi

387 Vico Damaggio Lidestri

388 Vico Ragonesi

389 Via Saladino

390 Via Giuseppe Verdi

391 Vico Luigi Rizzo

392 Piazza Vittorio Veneto

393 Via Gaetano Donizetti

394 Piazza San Francesco

395 Via Gioacchino Rossini

396 Via Luigi Cadorna

397 Vico Marino

398 Via Mallia

399 Vico Ruggeri

400 Via Morso

401 Via Pietro Floridia

402 Vico Samparisi

403 Vico Cauchi

404 Vico Santa Lucia

405 Via Demarete

406 Via Ierone

407 Via Formide

408 Via Adda

409 Vico Infurna

410 Vico Nasale

411 Vico Girolamo Savonarola

412 Via Abela

413 Vico Navarra

414 Vico Russo

415 Vico Salerno

416 Via Trainito

417 Via Guarino

418 Vico San Giovanni

419 Vico Gagliano

420 Vico Leonardo da Vinci

421 Vico Caci

422 Vico Siena

423 Vico Refalo

424 Via San Giovanni

425 Via Archimede

426 Piazza Dante Alighieri

427 Via Guido Delle Colonne

428 Via Gelone

429 Via Cartagine

430 Via Stesicoro

431 Via Calvario

432 Piazza Calvario

433 Via Catania

434 Via Malta

435 Via Massaua

436 Via De Sanctis

437 Vico Franco

438 Vico Imperia

439 Vico Patti

440 Vico Menenio Agrippa

441 Vico Cacciatore

442 Vico Duchetta

443 Vico Comunale

444 Via Como

445 Vico Nicolao

446 Via Guittone d’Arezzo

447 Via Giuseppe Martucci

448 Via Aldisio Fischetti

449 Via Catalano

450 Vico Sciandrello

451 Via Bacetilde

452 Via Lombardia

453 Via Aristide

454 Via Epicarmo

455 Via Empedocle

456 Via Simonide

457 Via Federico Caffè

458 Via Rosarno

459 Vico Noto

460 Via Amantea

461 Via Riace

462 Via Tropea

463 Via Thomas Alva Edison

464 Via James Watt

465 Via Tolomeo

466 Via John Dalton

467 Piazza Eduardo De Filippo

468 Via Ticonio

469 Via Ferdinando Magellano