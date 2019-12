Ancora troppe buche pericolose lungo le strade, distrutti pneumatici di un’auto in transito

Gela. Due pneumatici squarciati di netto, a causa di una delle tante buche lungo il selciato stradale. Questa volta, a rimetterci è stato un automobilista in transito lungo una delle strade a ridosso di via Venezia, a pochi passi dal commissariato di polizia di via Zucchetto. La buca ha danneggiato del tutto i pneumatici e l’automobilista non ha potuto fare altro che contattare i soccorsi.