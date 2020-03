“Ancora troppe passeggiate e persone in piazza”, Scuvera: “Vicini a chi salva vite”

Gela. Ancora tanti, in città, non rispettano i divieti imposti dal governo per arginare il contagio da Coronavirus. Ne è consapevole anche il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera, che rilancia la necessità di inasprire i controlli. “Abbiamo davanti a noi tre settimane decisive in cui è prevista un’impennata del numero dei contagi. Ancora oggi, dopo tutto il lavoro profuso dai sindaci, dal nostro presidente della Regione e dal governo per sensibilizzare la gente ad assumere comportamenti responsabili e maturi nel restare a casa o al massimo uscire solo per lo stretto necessario – dice – riscontriamo a qualsiasi ora ed in tutte le zone della città la presenza di chi, come se nulla fosse, continua ad uscire e a fare passeggiate in piazza. Non possiamo permettere che il comportamento irresponsabile di alcuni, ancora troppi, renda vano lo sforzo, il sacrificio, l’impegno di tutti coloro che lottano contro questo dannato virus e di tutti coloro che affrontano seriamente la questione Coronavirus restando a casa”.