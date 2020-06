Ancora vandali e ladri al PalaCossiga, Malluzzo: i lavori non si fermano

L’assessore allo Sport Cristian Malluzzo ha assicurato che i lavori per rendere agibile la struttura non si fermeranno. A settembre dovrebbe essere fruibile. Già il mese scorso erano stati denunciati altri casi di vandalizzazione e furti di sanitari, porte, suppellettili ed altro materiale. “Vorrei ricordare che vengono commessi due reati facendo irruzione al PalaCossiga – dice l’assessore – utilizzare il parquet per giocare a basket o calcetto comporta sia l’assembramento che l’accesso ad una proprietà comunale che in questo momento è inagibile. Vorrei che si riflettesse su questo aspetto. Al di là del valore economico del danno è l’aspetto sociale che mi preoccupa. Metteremo l’impianto di allarme ed incaricheremo una ditta privata per la vigilanza”.