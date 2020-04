Andare avanti con 55 euro al mese, spesa e alimenti per Daniele: due cittadini subito al suo fianco

Gela. A volte le belle storie nascono per caso, da fortunate coincidenze che si trasformano in grandi gesti, un po’ come è capitato alla storia di Daniele, che dai microfoni di Telegela ha raccontato con grande dignità il suo dramma nel dramma dell’emergenza. Da mesi Daniele, disoccupato e con una famiglia a carico, provava ad arrivare a fine mese con i soli 55 euro che gli arrivavano dal Reddito di Cittadinanza. La sua unica speranza era partire per trovare un lavoro ma la quarantena a causa del virus aveva congelato tutto, gettando la sua famiglia nella disperazione. Ebbene, non sono passati neanche cinque minuti dalla messa in onda del servizio realizzato per il tg quotidiano di Telegela che si sono susseguiti i messaggi di solidarietà. Due di questi si sono trasformati in aiuto concreto. Prima, un cittadino Romeno, Adrian, ha contattato Daniele, gli ha chiesto un appuntamento e lo ha portato in un supermercato, ha riempito un carrello di spesa ed infine ha pure comprato un uovo di Pasqua e una scatola di colori per la figlioletta. Ma la solidarietà non finisce qui. Il titolare di un piccolo negozio di alimentari, che ha deciso di rimanere anonimo, a voluto incontrare Daniele. Per lui, ci ha detto, ci sarà sempre la spesa a disposizione, finché questo brutto periodo non sarà passato. Il perché di questo gesto lo ha spiegato faticando a trattenere la commozione.