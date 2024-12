Andrea nei cuori di tutti, una fiaccolata per ricordarlo

Gela. Una fiaccolata per ricordare Andrea Bevelacqua, il 27 gelese morto in un tragico incidente stradale lo scorso 16 dicembre. Ieri sera in piazza San Rocco tutti gli amici e i familiari di Andrea si sono rivisti per lanciare in cielo delle lanterne e dei palloncini e sentirlo un pò più vicino.

La fidanzata Evelyn nel suo palloncino e nella sua lanterna ha messo la data di quando hanno prenotato la sala del matrimonio. Avrebbero dovuto sposarsi il 26 giugno 2026.