Andrea Vallese non ce l’ha fatta, morto il giovane gelese vittima di un incidente nelle Filippine

Purtroppo, non è stato possibile salvargli la vita. Pare si trovasse nel sud est asiatico per un periodo di vacanza che però è diventato una vera e propria tragedia. La scelta dei familiari, però, potrà dare una possibilità in più a chi riceverà gli organi di Andrea, da sempre appassionato della vita. “Con profonda tristezza, il sindaco e tutta l’amministrazione comunale esprimono il loro cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Andrea, venuto a mancare a seguito di un incidente nelle Filippine. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Che il suo ricordo possa essere di conforto e che trovi pace eterna”, fanno sapere il primo cittadino Di Stefano e l’amministrazione.