Angelo Corbo sopravvissuto a Capaci si racconta all’Eschilo

Gela. Continuano gli appuntamenti con i diretti testimoni delle stragi di Capaci e via D’Amelio . Ieri sera è stata la volta di Angelo Corbo , agente di polizia deputato alla scorta del giudice Giovanni Falcone e sopravvissuto alla strage di Capaci il 23 Maggio 1992.

“Non è stato facile andare avanti,ne per me ,ne per la mia famiglia che ha vissuto insieme a me le paure e le angosicie del periodo subito dopo l’attentato. Ancora adesso mi chiedo perche io?Se fosse stato possibile cogliere un segno o un segnale per evitare quella strage,- ha dichiarato Angelo Corbo – Ciò che posso fare è tenere vivo il ricordo di questi grandi eroi attraverso la mia testimonianza affinchè i giovani di oggi e di domani possano raggiungere gli obiettivi che a noi sono stati preclusi”.