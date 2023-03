Angelo Famao non si ferma più, arriva il disco di platino: per lui numeri da record

Gela. View e like ormai si contano a milioni. Per Angelo Famao, negli ultimi anni, è arrivata l’accelerazione massima, in una carriera artistica iniziata quasi per caso e dal basso. Ora, anche la certificazione del primo disco di platino. La Fimi (Federazione industria musicale italiana) l’ha confermato con il brano “Tu si a fine do munno”. Un riconoscimento che rafforza i numeri di Angelo e dei suoi brani.