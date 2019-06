‘ANGRY BIRDS 2: NEMICI AMICI’ DAL 12 SETTEMBRE AL CINEMA

ROMA (ITALPRESS) – Angry Birds 2: Nemici Amici, secondo capitolo della serie animata che si ispira al celebre videogame “Angry Birds”, sarà al cinema dal 12 settembre diretto da Thurop Van Orman e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano in sala con una nuova avventura. All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

