Anidride carbonica nelle classi, progetto alla “Capuana” con i tecnici “Licata Clean”

Gela. La sicurezza nelle scuole passa anche dall’aria che si respira. Un’indagine per verificare i livelli di anidride carbonica presenti all’interno delle aule e per determinare il grado di salubrità dell’aria. Un progetto suggerito dal Ministero della Salute a cui ha aderito L’istituto comprensivo Luigi Capuana, avvalendosi della collaborazione dell’azienda di sanificazione “Licata clean service”.

Un tecnico dell’azienda si è recato ieri mattina presso le aule dell’istituto ubicate nel plesso dell’ex magistrale ed ha mostrato ai piccoli studenti con quale velocità si diffondano Co2 e composti organici volatili all’interno dell’aula in mancanza di un adeguato ricambio d’aria.

Nel giro di 7 minuti il livello di anidride carbonica si è raddoppiato raggiungendo la soglia limite per l’incolumità degli alunni in classe.