Anna Giuliano, il coraggio di credere nei propri sogni

I suoi singoli ruotano sempre intorno alla tematica principale del genere neomelodico, l’amore, che nei vari testi Anna Giuliano sceglie di affrontare in tutte le sue sfaccettature. “Sono dell’idea che un’artista deve riuscire a variare ed adeguarsi ai tempi – sostiene Anna – ed è proprio per questo che i miei testi parlano non solo d’amore, ma anche di complicità e tradimenti”. “La mia favola”, il suo ultimo inedito che in poco tempo ha già superato sul web le 10mila visualizzazioni, rappresenta per Anna un risultato importante che la porta a continuare a credere in quella carriera che sin da piccola è stata sempre il suo più grande sogno. “A breve uscirà un nuovo mio nuovo singolo che parla di una storia d’amore un po’ complicata – dichiara Anna Giuliano – Si tratta di un brano commerciale e spero possa coinvolgere un ampio pubblico di ascoltatori”.