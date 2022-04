Anna Modica, una delle nonnine più longeve, spegne 100 candeline

Gela. La città ha una nuova centenaria. In un locale del lungomare figli, nipoti e pronipoti hanno festeggiato la signora Anna Modica che, con un giorno di anticipo, ha soffiato sulle 100 candeline, alla presenza del sindaco Lucio Greco. La vedova del signor Calogero Pellitteri, presidente degli invalidi del lavoro di Gela, nata a Milena l’11 aprile 1922, ha celebrato il secolo di vita circondata dall’affetto dei propri cari, dei figli e dei nipoti, per i quali è stato commovente dedicarle un giorno speciale dato che, per tutta la vita, si è tanto impegnata e ha fatto tanti sacrifici per la propria famiglia e per chiunque, nella comunità, fosse in difficoltà o in condizioni di indigenza e bisogno.