Annoiati e spesso violenti, troppi giovanissimi senza futuro: danni e risse, per loro è tutto “normale”

Gela. Giovani, giovanissimi. Sono annoiati e spesso violenti. Quanto accaduto nell’ultimo fine settimana, è solo una delle tante prove. Tanti giovani della città, soprattutto minori, non trovano altro da fare che scagliarsi contro quello che trovano. Non sono criminali, sono semplicemente senza prospettive culturali e senza vere basi di crescita. Così, scelgono di dare alle fiamme la finestra di una gioielleria in pieno centro storico, tanto per passare del tempo, oppure si sfidano con la violenza fisica, postando i video sui profili social (come accaduto a San Giacomo). La condivisione delle loro “imprese” è l’unica socialità che riconoscono. Non sempre sono figli delle periferie in difficoltà, ma arrivano anche dai quartieri bene.