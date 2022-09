Annunciati gli accoppiamenti del secondo turno di Coppa: sarà Gela-Vittoria

Gela. Annunciati gli accoppiamenti del secondo turno di Coppa Italia Promozione. L’SSD Gela affronterà l’attuale capolista del girone, il Vittoria. La gara d’andata è in programma per il 5 ottobre alle 15,30. La gara di ritorno si svolgerà tre settimane dopo, il 26 ottobre, allo stadio comunale Gianni Cosimo di Vittoria. L’SSD troverà come tecnico avversario il gelese Alessio Catania.

Come vecchie conoscenze del calcio gelese figurano Marco Mazzoni, che ha militato per appena due mesi nel Gela FC di mister Evola, trovando poco spazio, e il centravanti Stjepan Olujic, che è rimasto alla corte giallonera per meno di un mese. Il Vittoria è un avversario ostico per i biancazzurri, essendo anche al primo posto nel girone a punteggio pieno. Foto pagina Società Calcistica Gela.