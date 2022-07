Annunciato il sesto colpo del Gela: Marco Camilleri

Anche il fratello, Vincenzo Camilleri, gioca a calcio e ha vestito, nella passata stagione, la maglia del Messina. Si tratta di un giocatore con un curriculum che vanta esperienze importanti, come il Chelsea nella stagione 2008-2009 e la Juventus, in prestito dalla Reggina, nell’annata 2010-2011. Non è da escludere la possibilità che Vincenzo Camilleri decida di cambiare aria, in attesa della riconferma del Messina.