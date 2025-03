Anomalie nei parametri, divieto d’uso dell’acqua a fini alimentari in zone del centro storico

Gela. Il sindaco Di Stefano ha firmato un’ordinanza con la quale si vieta l’uso dell’acqua per uso potabile e per fini alimentari in alcune strade del centro storico. Le analisi sui campioni di acqua prelevati il 4 marzo dall’Asp hanno fatto emergere la presenza di anomalie nei parametri microbiologici. L’acqua potrà dunque essere utilizzata solo per i servizi igienici e non per scopi alimentari fino a nuova ordinanza di revoca del provvedimento.