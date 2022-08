“Antifemo” tra le start-up internazionali selezionate per il Global program di Ice

Gela. Antifemo, start-up innovativa fondata dal chimico industriale gelese Fabrizio Nardo, è tra le realtà italiane selezionate per partecipare alla terza edizione del Global Start-up Program di Ice (Istituto per il Commercio estero). L’iniziativa ritorna in presenza e prosegue nell’offrire percorsi di incubazione e accelerazione all’estero per alcune startup italiane, in rappresentanza di settori industriali nei quali l’innovazione di prodotto e di processo giocano rilevanza particolare. Il cuore del Global start-up è il matching delle startup con alcuni dei più accreditati acceleratori internazionali, selezionati dagli uffici del Sistema Italia nei nove paesi di destinazione individuati (Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Singapore e Usa). Le startup che parteciperanno al programma saranno abbinate agli incubatori-acceleratori esteri in base al matching settoriale ed alle preferenze geografiche manifestate e verranno ammesse tramite una rigida selezione condotta direttamente dagli incubatori-acceleratori partner dei paesi di destinazione. Nei due mesi di durata previsti per la fase estera, le startup verranno coinvolte in un processo di approfondimento intenso all’interno dell’ecosistema di riferimento dell’incubatore-acceleratore, articolato in attività di mentoring, incontri con investitori, networking con altre startup ed aziende locali, con il proposito di offrire un percorso di crescita che consenta loro di proporsi con successo a potenziali investitori. “Dopo il successo riscontrato alla Borsa per l’Innovazione e l’Alta Tecnologia, Biat 2021, quasi un anno fa, tenutasi a Taormina, organizzata da Ice per le startup del sud – spiega Nardo direttore della tecnologia di Antifemo Srl – che ci ha consentito di instaurare rapporti con investitori Usa, russi e del nord Europa, abbiamo scelto di puntare ancora più in alto candidandoci al Global Startup Program, indicando la preferenza di due dei paesi più ambiti, Germania e Cina. A seguito del minuzioso colloquio con GermanTech, partner di Ice per il Gps, gli esaminanti tedeschi hanno mostrato immediato interesse nei confronti della tecnologia NP-bioTech. E già Ice ha comunicato alla startup, con sede operativa presso Trentino Sviluppo, l’ammissione al programma con sede a Berlino, comunicando contestualmente il ricchissimo programma di formazione e matching con investitori e potenziali partners locali.