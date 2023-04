Antiracket cancellata dall’elenco della prefettura, conferma dal Tar: no a sospensiva

Gela. I giudici del Tribunale amministrativo di Palermo non hanno accolto la richiesta di sospensiva avanzata dai legali della locale associazione antiracket. Il Tar si è espresso sulla scorta dell’iniziativa avviata proprio dal nuovo corso dell’antiracket locale. Attraverso la sospensiva, è stato chiesto di “congelare” gli effetti del provvedimento prefettizio di inizio febbraio che ha cancellato l’associazione dall’elenco della prefettura di Caltanissetta. Una decisione che il presidente Salvino Legname e i componenti degli organi direttivi ritengono del tutto ingiustificata e di conseguenza anche illegittima. I giudici del Tar, nell’ordinanza emessa, confermano invece le ragioni già esposte dalla prefettura e allo stesso modo ribadiscono il contenuto degli atti che hanno preceduto il relativo decreto. “Non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare attesa la carenza del prescritto fumus boni iuris in quanto, dalle vicende narrate in fatto e analizzate dalla Prefettura di Caltanissetta ai fini dell’emissione del decreto n. 6655/23, effettivamente emerge una situazione di confusione nell’assetto associativo che, quantomeno prima facie, giustifica l’atteggiamento rigoroso adottato dall’amministrazione”, così riporta la decisione. L’antiracket locale, ripartita senza la storica denominazione in memoria di Gaetano Giordano (la vedova ha lasciato l’associazione chiedendo che non si usasse più il richiamo al commerciante ucciso dalla mafia), si è data una diversa organizzazione. Lo scorso anno, l’inchiesta che ha toccato lo storico presidente Renzo Caponetti e la consorte ha rivoluzionato interamente gli assetti e fatto partire una serie di accertamenti. Legname, fin dall’insediamento, ha però rilanciato l’azione sul territorio, indipendentemente dalla cancellazione decisa dalla prefettura. Gli associati stanno lavorando vicino agli esercenti e a chi si ritiene vittima di ingiustizie.